"Hass"-Sympathie mit Louis van Gaal

Damit zu Louis van Gaal, zwei Mal für je zwei Jahre Nationaltrainer der Niederlande, in Deutschland bekannt durch seine knapp zwei Jahre beim FC Bayern ab 2009. Mit ihm verbindet mich eine "Hass"-Sympathie. Wenn wir uns trafen, auch ohne Kameras, zum Hintergrundgespräch am Spieltag eines Europapokalabends, lag stets eine merkwürdig aggressive, schwer erträgliche Spannung in der Luft.

Vom ersten Augenblick an ging es um Augenkontakt, jedes Mal dasselbe Psychospielchen um die Macht der Blicke. Van Gaal schaute mir wie durch ein Schlüsselloch direkt in die Augen, wollte testen, ob ich kneife, ob ich als Erster wegschaue. Zur Einschüchterung, nehme ich an. Ich habe mir das regelmäßig abgeholt bei unseren Treffen, doch im Grunde hätte ich es mir, einem etwa gleichaltrigen Mann gegenübersitzend, auch nicht gefallen lassen müssen.

Aus dem Nichts sagte er einmal laut und schroff: "Das Gespräch ist beendet, Sie können jetzt gehen. Fertig!" Mit einer wegwerfenden Geste. Dabei hatte ich lediglich eine Frage gestellt, die kaum Sprengstoff enthielt, ich glaube, es war: "Kann Ihre Mannschaft auch defensiv spielen?", oder so. Inhaltlich völlig harmlos, aber: falscher Hals. Als wollte ich ihm seine Trainerkompetenz absprechen.

Van Gaal: Der Entdecker von Thomas Müller

Dabei war das Gegenteil der Fall: Van Gaal, das war mir auch damals schon klar, hat große Verdienste um den FC Bayern. Er hat das Fundament gelegt für den heutigen Spielstil der Bayern, geprägt von Dominanz und Ballbesitz. Er hat Bastian Schweinsteiger, der halblinks an der Seitenlinie rumgeturnt ist, vom Flügel weggeholt und zum Sechser gemacht, hat Thomas Müller und Holger Badstuber entdeckt, auf sie gesetzt.

Markus Hörwick, über drei Jahrzehnte Pressesprecher und Mediendirektor des FC Bayern, also mit allen Wassern gewaschen, griff damals als Mediator ein und sagte beschwichtigend: "Aber nein, ist doch ein Missverständnis, war doch ganz anders gemeint." Ich hätte ganz ruhig erwidern sollen: "Herr van Gaal, Sie können das Ganze bitte sein lassen. Sie schüchtern mich nicht ein. Ich möchte heute Abend einfach ein Spiel kommentieren, mehr nicht – und würde gerne mit Ihnen darüber reden."

Mir ist aber der Kragen geplatzt. Die Diplomatie hatte Sendepause, ich musste mir mal Luft machen. "Meine Herren, es reicht. Ich stehe jetzt auf und gehe", brummte ich die beiden an. "Damit hat es sich dann. Diese Art des Umgangs muss ich mir nicht gefallen lassen, das ist absurd." Und um dem Ganzen noch Nachdruck zu verleihen, schob ich hinterher: "Wissen Sie was, Herr van Gaal: Sie brauchen mich nicht – und ganz ehrlich: Ich brauche Sie auch nicht. Wir werden beide weiterleben."

Damit war es raus – und gut. Ich blieb doch sitzen, er auch. Wir haben das Gespräch gesittet zu Ende geführt.

Buchinfo: "Auswärtsspiel" (erschienen am 18. Februar 2020 im Verlag Edition Michael Fischer GmbH, 272 Seiten, Hardcover, 18 Euro).

