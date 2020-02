Bei der anschließenden WM 2014 in Brasilien ist Müller auf dem Höhepunkt seiner Karriere angekommen. Mit fünf Toren hatte der Ur-Bayer maßgeblichen Anteil am Gewinn des WM-Titels. Im Finale stand Müller über die gesamten 120 Minuten gegen Argentinien auf dem Platz. Am Ende gewann das DFB-Team durch ein Tor von Mario Götze in der 113. Minute mit 1:0 und wurde zum vierten Mal Weltmeister.

Keine Tore für Müller bei EM und WM

Bei der kommenden Europameisterschaft in Frankreich 2016, bei der die Nationalmannschaft als Titelfavorit angetreten ist, lief es für Müller nicht mehr so erfolgreich. Der 30-Jährige stand zwar in jedem Spiel in der Startelf, konnte aber keinen eigenen Treffer verbuchen. Im Halbfinale war nach der 0:2 Niederlage gegen Gastgeber Frankreich das Turnier für die Mannschaft von Joachim Löw vorzeitig beendet.

Eine der größten Enttäuschungen seiner Karriere erlebte Müller bei der WM 2018 in Russland. Das DFB-Team musste nach einer 0:2 Niederlage im entscheidenden Spiel gegen Südkorea bereits nach der Gruppenphase die Heimreise antreten. Für Müller persönlich verlief das Turnier ebenfalls enttäuschend. Nach der torlosen EM 2016, konnte der Offensivspieler auch bei der Weltmeisterschaft kein eigenes Tor beisteuern und musste gegen Südkorea sogar auf der Bank Platz nehmen.

Thomas Müller: Plötzliches Aus bei der Nationalmannschaft

Nach der enttäuschend verlaufenen WM stieg der Druck sowohl auf die Mannschaft als auch vor allem auf Bundestrainer Joachim Löw erheblich. Im März 2019 zog er schließlich Konsequenzen und begann mit dem notwendigen Umbruch. Einer der Leidtragenden der Neuausrichtung der Nationalmannschaft war Thomas Müller, der neben Jérôme Boateng und Mats Hummels vom Bundestrainer aussortiert wurde.

Ein Comeback in der Nationalmannschaft ist laut Löw so gut wie ausgeschlossen. "Thomas hat in der Rückrunde einige Male getroffen. Das freut mich auch. Ich habe aber gesagt, wir gehen den Weg mit den jungen Spielern. Das wollen wir auch beibehalten. Allerdings, wenn Dinge passieren sollten, mit denen man jetzt nicht rechnet, ist klar, dann muss man immer sehen", sagte der Jogi Löw dem TV-Sender "Sky" am Rande des Topspiels zwischen Bayern München und RB Leipzig am 09. Februar 2020.

Für Müller selber kommt eine Rückkehr in das DFB-Team momentan ebenfalls nicht in Frage. "Diese EM interessiert mich aktuell überhaupt nicht. Mich interessiert dieses Wappen!", so der 30-Jährige gegenüber "Sky" nach dem Unentschieden der Bayern gegen Verfogler Leipzig.

Thomas Müllers Wohnort: Wo lebt der Fußball-Star?

Privat läuft es für Thomas Müller schon seit vielen Jahren perfekt. Seit November 2009 ist Müller mit seiner Jugendliebe Lisa verheiratet, die als professionelle Pferdezüchterin und Dressurreiterin aktiv ist. Mittlerweile besitzen die Müllers in Otterfing in der Nähe von München einen eigenen Reiterhof. Unweit des Reitstalls haben die Müllers vor wenigen Jahren ihr Traumhaus gebaut.

Freundin von Thomas Müller: Lisa Müller ist professionelle Reiterin

Lisa nimmt inzwischen an nationalen und internationalen Turnieren teil und kommt der Weltspitze immer näher. Sogar eine Teilnahme an den olympischen Spielen in Tokio steht im Raum. Auch Thomas hat seine Liebe für den Reitsport entdeckt, wie seine Ehefrau Lisa bestätigt: "Thomas ist im Pferdesport angekommen. Er reitet echt gut."

Thomas Müller privat: Möchte er Kinder mit seiner Frau Lisa?

Kinder hat das Paar noch keine. 2018 äußerte sich Thomas Müller gegenüber "Bunte" diesbezüglich: "Unsere Tiere sind wie unsere Kinder und davon haben wir gerade sehr viele, die wir betreuen dürfen."

