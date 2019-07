Ein Stadtwerke-Sprecher erklärt auf AZ-Nachfrage, wie es in den Münchner Freibädern in der Praxis gehandhabt wird. "Beim Sonnen gilt: Oben ohne ist okay", betont er. Beim Schwimmen im Freibad sei grundsätzlich "geeignete Badebekleidung" gefragt – was bedeute: Männer tragen Badehose und Frauen einen Badeanzug oder einen Bikini, sprich auch ein Oberteil.