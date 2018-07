Löwen-Test gegen Zweitligisten Sandhausen

Eine Woche noch, dann rollt der Ball (endlich) wieder offiziell für den TSV 1860 München. Mit dem Spiel in Kaiserslautern starten die Löwen in die 3. Liga. Bis dahin stehen aber noch zwei Generalproben auf dem Programm. Heute gegen Sandhausen, am Samstag dann gegen den VFR Garching.

Die Mannschaft von Daniel Bierofka geht ungeschlagen in die letzten beiden Tests - ein beachtliches Ergebnis. Immerhin wurde viel gewechselt und rotiert. Doch langsam muss sich eine erste Elf herauskristallisieren, muss die Mannschaft für die Saison gefunden werden. Nicht alle Aufstiegshelden werden da einen Startplatz sicher haben.

Routinier Jan Mauersberger warnte am Donnerstag auch vor allzu großen Sprüngen - auch er hat aber in der Innenverteidigung Konkurrenz bekommen.

Dass sich alle auf die Saison freuen, war aber bei der offiziellen Teampräsentation zu spüren. Hier sehen Sie im Video mehr dazu.