Vorbericht - Wiedergutmachung an historischer Spielstätte?

Meppen - Müssen die Löwen an den Ort des einstigen Triumphes zurückkehren, um endlich mal wieder den Lohn für ihre Mühen einzufahren? Am Sonntag treten Trainer Daniel Bierofka und seine Mannschaft am elften Spieltag der Dritten Liga beim SV Meppen an (13 Uhr). "Ich erinnere mich noch an das Spiel, an den Doppelpass von Winkler und Pacult, den Platzsturm. Das waren schöne Bilder", sagte der 39-Jährige über den Spielzug des damaligen Siegtreffers und den vollzogenen Aufstieg in die Bundesliga: "Meine Spieler werden auch mitbekommen haben, dass Meppen eine gewisse Geschichte für unseren Verein hat. Aber wir haben auch eigene Dinge auf unserer Agenda."

Lesen Sie auch: Aufstiegsheld Winkler will Löwen-Aufstieg: Hat aber ein Problem

Für das Spiel ist der zuletzt in die zweite Reihe gerückte Innenverteidiger Jan Mauersberger wieder ein Thema, auch weil der Einsatz von Phillipp Steinhart (Muskelprobleme) derzeit noch fraglich ist.