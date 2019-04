URL der offiziellen Website der Royals verrät Interessantes

Gibt man also Arthur, James und Alexander an die entsprechende Stelle in der URL ein Browser ein, zum Beispiel "royal.uk/prince-arthur", so ist eine Weiterleitung auf die Homepage "royal.uk" eingerichtet. Bei möglichen Mädchennamen, wie "royal.uk/princess-diana" leitet die Website nicht auf die Startseite, sondern spielt eine Fehlermeldung aus: "Seite nicht gefunden." Haben die Programmierer etwa schon heimlich die männlichen Namens-Favoriten angelegt?