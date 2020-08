Kate Middleton: Wieder Morgenübelkeit in Schwangerschaft?

Herzogin Kate sehe man kaum noch morgens bei königlichen Verpflichtungen, so James. Bekanntlich litt Williams Ehefrau in ihren früheren Schwangerschaften an starker Morgenübelkeit und konnte so viele Termine nicht wahrnehmen. Aber spricht das gleich für ein viertes Baby oder liegen die Termine (in Corona-Zeiten) einfach nicht am Morgen?