Wie schlimm es Alaba erwischt hat, werden weitere Untersuchungen in München zeigen. Am Sonntag konnte der 27-Jährige immerhin ohne Probleme in den Mannschaftsbus steigen. Bevor der FC Bayern am Dienstag in sein Trainingslager in Rottach-Egern am Tegernsee startet, hat Trainer Niko Kovac seinen Stars den Montag zur Regeneration frei gegeben.