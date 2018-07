Sascha Mölders und Adriano Grimaldi gemeinsam

Dennoch werde Sechzig "die nächsten beiden Spiele aus der Grundordnung 4-4-2 angehen". Demnach starten die Löwen wohl mit beiden Stürmern in den Tests gegen den Zweitligisten SV Sandhausen am Freitagabend in Ottobeuren (18.30 Uhr) und beim Regionalligisten VfR Garching am Samstag (17 Uhr). Dann wird Mölders bestimmt wieder zeigen, wer vorne drin der Boss ist.