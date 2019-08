Was also tun, sollte Lewandowski mal eine Pause brauchen oder sich verletzen? Allem Anschein nach setzt Kovac dann auf Offensiv-Allrounder Thomas Müller, den er teilweise bereits in den Testspielen auf der USA-Reise im Angriffszentrum stürmen ließ. "Thomas hat vorne gespielt, das hatte Gründe. Wir müssen gewappnet sein, wenn Robert mal eine Pause braucht, aus welchen Gründen auch immer", so Kovac später.

Die Optimallösung für die Mittelstürmer-Position ist aber auch Müller nicht. Auch, weil er nicht mehr so treffsicher ist wie früher. Seine Bilanz der vergangenen Saison: Neun Tore in 45 Spielen – oder anders gesagt, alle fünf Spiele ein Treffer. In der aktuellen Spielzeit kommt Müller bislang auf keine einzige Torbeteiligung.

Dass sich die Bayern-Bosse auf dem Transfermarkt noch nach einem adäquaten Lewandowski-Backup umsehen werden, gilt als unwahrscheinlich. Die Münchner stellen beinahe jede Saison den kleinsten Kader der Bundesliga – wohl auch, weil Kovac nicht zuviel Konkurrenz innerhalb der Mannschaft haben möchte. Zuletzt wurde immer wieder über eine mögliche Rückhol-Aktion von Mario Mandzukic spekuliert. Eine Verpflichtung des Kroaten scheint jedoch mittlerweile vom Tisch zu sein.

Angesichts der aktuellen Situation können die Bayern nur hoffen, dass Lewandowski verletzungsfrei bleibt und mit seiner Leistung an die vergangene Saison anknüpft. Den Anfang hat er mit seinen fünf Toren in zwei Ligaspielen ja schon gemacht.

