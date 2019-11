Einen langen Pass nahm der Bayern-Stürmer artistisch an, sein Bein hatte er dabei so hoch in der Luft wie ein Karate-Kämpfer, dann tanzte der Ball auf Lewys Oberschenkel, ehe er ihn unter Kontrolle brachte. Famos! Frau Anna, die früher Medaillen bei Karate-Weltmeisterschaften gewann, war in diesem Moment sicher besonders stolz auf ihren Robert.