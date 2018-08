Gorenzel dazu: "Das kam ihm entgegen. Es ist vollkommen klar, dass ein anderes System manchem Spieler mit seinem ganz persönlichen Stärken-Schwächen-Profil in die Karten spielt." So auch Karger, der seine Torjäger-Qualitäten in der vergangenen Regionalliga-Saison mit 14 Toren regelmäßig unter Beweis gestellt hat.

Sascha Mölders trainiert wieder

Die Löwen haben ein gewisses Sturmproblem. Die große Ungewissheit jetzt bei Karger, zudem ein Innenbandanriss im Knie bei Markus Ziereis und sechs bis acht Wochen Pause.

Immerhin Sascha Mölders konnte am Dienstag neben Adriano Grimaldi wieder am Trainingsbetrieb teilnehmen – und zwar offenbar problemlos. "Er hat wegen des Knochenödems, das sich schon im vorigen Jahr aufgebaut hat, immer wieder leichte Schmerzen. Im Spiel gegen Kiel hat er wieder einen Reiz drauf bekommen", so Sechzigs Sportchef.

Bleibe somit weiter abzuwarten, ob der 33-Jährige in den kommenden Tagen voll durchziehen kann. In jedem Fall gelte: "Wir sind zuversichtlich und hoffen, dass es geht, denn mit einem fitten Sascha Mölders hätte der Trainer mehr Möglichkeiten."

Mit der angeschlagenen Gesundheit von Karger und Mölders dürfte sich für Bierofka gegen Cottbus auch die Systemfrage beantworten: Mit Mölders und Grimaldi wäre ein 4-4-2 möglich, ansonsten fehlen dem Coach die Stoßstürmer. Karger wäre sowohl dabei, als auch in einem 4-3-3 mit Grimaldi als Stoßstürmer mit seiner Dynamik und Torgefahr nur schwer zu ersetzen – falls er denn ersetzt werden muss. Bevor Bierofka diese Fragen klären kann, waren die Gedanken aller Sechzger bei Karger.