"Mit Spritzen macht es überhaupt keinen Sinn", sagte der Österreicher. "Er muss entscheiden von der Belastung her, ob es geht oder nicht geht." Die erste Entscheidung fällt nun vor dem Wiesbaden-Spiel.

Lesen Sie auch: Experte - Bierofka lässt wie Klopp spielen

Die große Gefahr bei einer derartigen Verletzung besteht besteht vor allem darin, dass es immer wieder zu Rückschlägen kommen kann. Eine Erfahrung, die auch Mölders bereits machen musste. "Er hatte mehrere Schläge darauf bekommen. Der Knochen lagert an der Stelle Flüssigkeit ein. Es ist wohl ähnlich wie ein Bluterguss, so interpretiere ich das." Beim 2:2 gegen Hansa Rostock am Samstag musste der Torjäger bereits pausieren, ebenso beim Sieg gegen den VfR Aalen.