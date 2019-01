Deichmann mit neuem Flagship-Store

Weil die Münchner Fußgängerzone aber – trotz extrem hoher Ladenmieten – nach wie vor die begehrteste Geschäftslage in München ist, steht der Nachmieter schon bereit: die Schuh-Kette Deichmann wird die 2.300 Quadratmeter Fläche im Erd- und Untergeschoss am Eck zur Eisenmannstraße beziehen und hier einen sogenannten Flagship-Store eröffnen. Voraussichtlich ab Juli werden den Münchnern hier dann Schuhe, Taschen und Accessoires präsentiert, für den neuen Riesen-Laden will man ein "individuelles Konzept" erarbeiten, heißt es in einer Mitteiung. Die bisherige Deichmann-Filiale in der Kaufingerstraße 10 werde mit Auslaufen des Mietvertrags im Mai aufgeben. Man habe mit dem "Standort im Joseph-Pschorr-Haus eine attraktive Alternative gefunden, die bei vergleichbarer Kundenfrequenz eine größere Fläche auf zwei Ebenen bietet", sagt Frank Bode, bei Deichmann Leiter Expansionsabteilung.