Karriere von Elena Miras: Highlight war "Sommerhaus"-Sieg

Im Sommer 2019 zog Elena Miras in das prominente "Sommerhaus der Stars" und kämpfte mit Mike Heiter gegen andere Promi-Paare wie Willi und Jasmin Herren, Michael Wendler und Laura Müller oder Johannes Haller und Yeliz Koc. Mit letzteren entwickelte sich während der Sendung eine innige Freundschaft.

Elena und Mike konnten sich im "Sommerhaus" durchsetzen und gewannen die Show. Das Preisgeld von 50.000 Euro wollten die beiden für ihre Tochter Aylin zurücklegen.

Elena Miras: Kritik an deftigen Sprüchen

Wenn mit Elena Miras die Emotionen durchgehen, ist das nichts für empfindliche Gemüter. "Ihr seid alle behinderte Missgeburten" ist ein Spruch, der im "Sommerhaus" des Öfteren von der 27-Jährigen zu hören war. Das brachte ihr viele Hater ein, die sie in den sozialen Medien übel beschimpften.

Privatleben: Elena Miras und Mike Heiter leben ruhiger

Im "Sommerhaus der Stars" machte Elena bei ihren verbalen Ausrastern nicht mal vor ihrem Freund Mike Heiter halt und bezeichnete ihn mehrmals als "behindert" oder "dumm". Sie drohte ihm sogar mit der Trennung, wenn er die Spiele nicht gut absolvieren würde. War alles nur Show?

Privat soll das Leben von Elena Miras und Mike Heiter weniger "temperamentvoll" ablaufen. "Jeder, der uns auch kennt, weiß genau, dass wir im Privaten gar nicht so sind. Also, wir streiten nicht jeden Tag, wir verfluchen uns praktisch nie", sagt Elena im Interview mit "Promiflash".

Dschungelcamp 2020: Wirft Elena Miras hin?

Zu ihrer Teilnahme beim "Dschungelcamp" 2020 schreibt ein Kritiker: "Lasst ja nicht Kinder dann die Sendung sehen. Die Sprache dieser Person ist unter aller Sau. Ekelhaft."

So schlimm kam es bisher zwar noch nicht, doch auch im Dschungelcamp hält sich Elena Miras nicht zurück. Zielscheibe ihrer Wutausbrüche ist meist die Witwe von Jens Büchner. Danni spiele oft nur eine Show, so Miras.

Kürzlich machte es an Tag zehn im Dschungel den Anschein, dass sie am Tiefpunkt angekommen ist: "Mein Kopf sagt, dass er gehen will. Ich will nicht aufgeben, aber ich bin erschöpft und müde", sagte sie im Dschungeltelefon. Ob sie wirklich hinwirft?

