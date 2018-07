Streit unter den Löwen-Bossen Cassalette schießt zurück: "Reisinger ist ein falscher Sechziger"

München - "Dass Reisinger einen Tag vor der Mitgliederversammlung gegen mich nachtritt, ist ein schäbiges Verhalten. Damit will er von seinem eigenen Fehlverhalten ablenken", ließ Peter Cassalette, Aufsichtsrat des TSV 1860 München und Statthalter von Investor Hasan Ismaik, am späten Samstagabend via Presseerklärung mitteilen.