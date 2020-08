Streit mit "Mail on Sunday" Herzogin Meghan: Ihre Freundinnen bleiben vorerst anonym

Die Argumentation der "Mail on Sunday": Die Freunde hätten den Brief zuerst ins Licht der Öffentlichkeit gezerrt, da sie dessen Existenz in besagtem Interview verrieten. Deswegen seien sie "wichtige potentielle Zeugen in einer Schlüsselfrage". Darüber ohne Namen zu berichten, würde aber das Recht der Medien stark einschränken. In einem Statement der Herzogin, das den Berichten zufolge in den Gerichtsakten festgehalten wurde, soll sie als Klägerin jedoch darauf bestehen, dass jede dieser Frauen ein Grundrecht auf den Schutz ihrer Privatsphäre habe.