Altstadt - Eskalation auf der Baustelle: Der Streit zwischen zwei Männern endete am Mittwochnachmittag mit einem Einsatz der Rettungskräfte. Wie die Polizei berichtet, gerieten die beiden Münchner (39 und 54) auf einer Baustelle in der Innenstadt in Streit. Der 39-Jährige packte einen Hammer und schlug damit gezielt auf den Kopf des 54-Jährigen ein.