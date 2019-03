Konkret geht es um die vom Verein präsentierte "Perspektive der Profifußball-Tochter für die kommenden drei Jahre". In dieser hatten das Präsidium um Ober-Löwe Reisinger den Mitgliedern am Mittwoch mitgeteilt, dass sich in einer Aufsichtsratsitzung im Februar das Präsidium des Vereins für eines der zur Debatte stehenden Szenarien entschieden habe - die Investorenseite sich aber nicht geäußert habe und somit für den momentanen Stillstand verantwortlich sei.