Streifen aus dem Jahr 2011 Herzogin Meghan: Längst vergessener Film erscheint in den USA erneut

Ihre Schauspielkarriere hat Herzogin Meghan (37) aufgegeben, bevor sie ins britische Königshaus einheiratete. In ihrer Heimat USA kann man aber offenbar bald erneut einen Film sehen, in dem Prinz Harrys (34) Ehefrau einst mitwirkte. Der Streifen "The Boys and Girls Guide to Getting Down" stammt aus dem Jahr 2011 und soll nun erneut veröffentlicht werden, wie "The Hollywood Reporter" berichtet.