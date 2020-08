Die zweite Säule hat einen wirtschaftlichen Fokus. Die Bayern wollen auch in Zukunft nicht dem Transferwahnsinn verfallen. Im Gegensatz zu anderen europäischen Top-Vereinen, wie Real Madrid oder dem FC Barcelona, wollen sich die Münchner nicht verschulden, um Top-Stars zu verpflichten. Der Verein will nur das Geld ausgeben, das er aktuell zur Verfügung hat. Daher würde es auch in der nächsten Zeit erstmal keine Einkäufe beim FC Bayern geben.