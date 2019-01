München/Doha - Das Wintertrainingslager des FC Bayern in Katar beginnt ja eigentlich erst am Freitag. Ein paar Bayern-Stars konnten die Reise nach Doha offenbar aber gar nicht erwarten und reisten schon mal in das nahegelegene Dubai vor. Mats Hummels verbringt dort gerade gemeinsam mit seiner Ehefrau Cathy und Sohn Ludwig einen Kurzurlaub und feierte dort auch Silvester. Manuel Neuer startete an gleicher Stelle und ebenfalls mit seiner Ehefrau Nina ins neue Jahr.