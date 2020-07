Wer fährt rasanter? Vater oder Mutter?

Ich würde sagen, dass beide gute Autofahrer sind und auch meine Mutter eine rasante Autofahrerin sein kann. Das merkt man immer dann, wenn es erlaubt ist, etwas schneller zu fahren und sie wirklich Spaß daran hat. Mein Vater hat sogar mal bei einer Charity-Veranstaltung, bei der man auch selber mit DTM-Autos fahren konnte, den ersten Platz gemacht und Boris Becker geschlagen. Davon erzählt er auch heute noch, er scheint sehr stolz darauf zu sein (lacht). Wir haben uns vorgenommen, dass wir, sobald ich meinen Führerschein in der Tasche habe, zur Teststrecke nach Leipzig fahren und ich dort – natürlich unter Beachtung der Sicherheitsvorkehrungen – auch mal etwas schneller fahren darf.

So plant San Diego Pooth seine Zukunft

Wie haben Sie die Zeit des Lock Down erlebt?

Wie für die meisten Menschen war es eine schwere und merkwürdige Zeit für mich. Es war irgendwie bedrückend und man machte sich wahnsinnige Sorgen um die Zukunft. Auf der anderen Seite habe ich es auch wirklich genossen, so viel Zeit mit meiner Familie zu Hause zu verbringen. Wir haben sehr, sehr oft gegrillt und auch zusammen gekocht – das war wirklich schön. Zwar konnte ich nicht mehr zum Golfen oder Boxen gehen. Aber dafür habe ich die Zeit umso mehr bei uns zu Hause im Fitnessstudio genutzt und habe dort oft gemeinsam mit meinem Vater trainiert.

Welche beruflichen Pläne haben Sie? Was schwebt Ihnen vor?

Mein Ziel ist es, zuerst einmal mein IB zu machen und anschließend Economics zu studieren, wenn möglich auch gerne im Ausland. Hier würde mir London sehr gut gefallen. Aber auch Argentinien würde in Frage kommen, da ich auch fließend spanisch spreche. Golfen ist meine große Leidenschaft und es wäre super, wenn man das mit einem Studium verbinden könnte. Was die Schauspielerei und das Moderieren betrifft, fange ich ja gerade erst an. Es macht mir immer mehr Spaß und ich lerne wirklich eine Menge. Mal sehen. was hier noch so alles kommt.

