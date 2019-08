Uli Hoeneß will weiter für den FC Bayern da sein

Hoeneß, der für Stoiber "Seele, Kopf und Herz" des FC Bayern ist, kündigte an, dass er den Klub weiter unterstützen will. "Die Hilfe für den FC Bayern hat ja nichts mit dem Amt zu tun", erklärte er. "Ich habe immer gesagt, dass ich dem Verein, was immer ich tun kann, zur Verfügung stehe – und das ist nicht an irgendein Amt gebunden."