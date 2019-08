Eric Weeger: "Das hat keinen Spaß gemacht. Magdeburg ist gnadenlos effektiv gewesen. Absolut kein Vorwurf an Aaron Berzel, er weiß nicht, ob hinter ihm noch ein Gegenspieler steht, der ihn genauso reingemacht hätte. Zier (Markus Ziereis, d. Red.) hat vorher noch nie getroffen in der Dritten Liga und endlich sein Tor gemacht - wenigstes etwas Gutes. Das Wichtigste ist jetzt - so hart wie es klingt - das Spiel komplett zu vergessen, es komplett aus dem Kopf rauskriegen. Wir müssen positiv in die Woche gehen, alles andere hilft nichts. Es wäre gut, wenn wir in Chemnitz drei Punkte einfahren würden."

Lesen Sie hier: Klatsche in Magdeburg - Drei Sechser für völlig desolate Löwen