Stefan Lex: "Schon immer Fan" des TSV 1860

Stefan Lex: "Wir sind sehr gut ins Spiel reingekommen, haben zwei frühe Tore gemacht. Das hat uns geholfen. Wenn wir die ersten ein, zwei Chancen nicht machen, wird es zäher. Doch dann hatten wir früh Räume. Oft ist es im Fußball so, dass wenn du ein frühes Tor machst, das Spiel in die eine oder andere Richtung kippt. Mit dem ersten Tor kam die letzte Überzeugung, die in Lautern noch nicht da war, weil wir nicht wussten, wo wir in der Liga stehen. Mit der Stimmung im Rücken fällt es dann auch leichter, das nach Hause zu bringen."