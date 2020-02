Berzel: "Fühlt sich heute eher wie eine Niederlage an"

Aaron Berzel: " In der Halbzeit haben wir angeprochen, dass nach dem Tor ein kleiner Bruch im Spiel war. Wir haben uns vorgenommen, dass wir aus der Halbzeit kommen und wieder so weiterspielen wie am Anfang. Dann kommt natürlich auch der Wind dazu, der es schwer gemacht hat – aber das darf keine Ausrede sein, dass wir da so von der Rolle sind teilweise. Den Elfmeter kannst du geben, musst du nicht. Dann haben wir gar nicht mehr in unser Spiel gefunden, haben auch bisschen Glück, dass wir nicht das 2:1 bekommen, da hält Hiller zweimal überragend. Das fühlt sich mehr wie eine Niederlage heute an als wie ein Punktgewinn."