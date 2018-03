Jupp Heynckes schwärmt von RB Leipzig

Jupp Heynckes, Trainer FC Bayern: "Wir sind auf einen Gegner getroffen, der von Anfang an sehr laufstark war, ein gutes Vorchecking gespielt hat. Das haben sie schon letzten Donnerstag in Sankt Petersburg sehr gut gemacht. Davor hatte ich gewarnt. So muss man ganz klar sagen, dass Leipzig verdienter Sieger ist. Auch in der ersten Halbzeit hatten sie sehr gute Chancen, da hat Sven Ulreich sehr gut pariert. Es gibt Spiele, in denen man nicht so souverän auftritt."