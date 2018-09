Niklas Süle: "Wir haben schwer in die Partie gefunden. Augsburg hat uns Eins-gegen-eins über den gesamten Platz zugestellt. In der zweiten Hälfte müssen wir das 2:0 machen, das ist uns nicht gelungen, was sehr enttäuschend ist. Wir waren teilweise frei vor dem Torwart, wo er super hält. Das müssen wir uns ankreiden heute. Aber das wird nicht mehr passieren."