Zeitpunkt des BMW-Einstiegs beim FC Bayern noch offen

Am Donnerstag hat die AZ exklusiv über den Einstieg des Münchner Traditionsunternehmens als Partner und Anteilseigner beim Rekordmeister berichtet. Der Münchner Konzern wolle auch den Audi-Anteil von 8,33 Prozent an der Fußball-AG des FC Bayern übernehmen. Das "Manager Magazin" nannte daraufhin die Summe von 800 Millionen Euro, die BMW in den Deal investieren wolle. (Lesen Sie dazu: BMW wird Kahns erstes Großprojekt)