Doch auch Mehrverdiener sollten seiner Meinung nach nicht aus der Stadt vertrieben werden – im Gegenteil. "Große Unternehmen mit gutbezahlten Jobs wie Google und Amazon sind wichtig für München als Wirtschaftsstandort", findet der FDPler. Sein Rat: Die Mitarbeiter solle man lieber nicht in Bestandsgebiete drängen, sondern lieber in Luxuswohnungen unterbringen. Mattar: "Warum nicht an der Paketposthalle, in den 155-Meter Türmen?"