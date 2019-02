Stets auf Wohltätigkeit bedacht Herzogin Meghan spendete Blumendeko ihrer Baby-Shower-Party

Es ist schon die zweite Blumenspende

Dass die royalen Blumen der Herzogin auch wirklich bei den Patienten angekommen sind, beweist die Organisation mit Bildern der freudestrahlenden Patienten, die sie in ihrer Instagram Story veröffentlichte. Es ist nicht das erste Mal, dass Herzogin Meghan Blumen verschenkt. Die Blumen ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (34) verschenkte sie an das St. Joseph's Hospiz in London. In ungefähr zwei Monaten soll Meghans Kind von Prinz Harry das Licht der Welt erblicken. Der Geburtstermin wurde auf Ende April oder Anfang Mai bestimmt.