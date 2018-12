Doch die Chancen, eines der großen Zelte zu ergattern, stehen beim kommenden Auswahlverfahren so gut wie schon lange nicht mehr. Der Grund: Wiggerl Hagn (Löwenbräuzelt) und Toni Roiderer (Hackerzelt) könnten ihren Posten verlieren. Hagn hat sich bei seiner Umsatzabrechnung gewaltig geschlampt, Roiderer hat wegen Hygienemängeln in seinem Gasthof in Straßlach Ärger mit dem Landratsamt. Nicht die besten Voraussetzungen für die kommende Wiesn!