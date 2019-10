Er bemerkt, dass immer mehr Skandinavier vorbeikommen, während es weniger Amerikaner und Australier sind als noch vor einigen Jahren. Die meisten Sendungen werden allerdings innerdeutsch verschickt.

Ein besonderer Spaß ist die individuelle Postkarte: Ein Mitarbeiter schießt ein Foto, das vor einen Wiesnhintergrund im Zelt oder vor Brauereipferde montiert wird. An diesem Abend zeigt sich aber auch, dass auf noch individueller Wünsche eingegangen wird: Ein Münchner Ehepaar hat ein Foto seiner Kinder mitgebracht, das die Postmitarbeiter als Grundlage für eine individuelle Wiesnpostkarte nehmen.

Wiesn-Grüße mit Sonder-Briefmarken

Dann noch eine Briefmarke aus dem "Bayerischen Grundgesetz" draufkleben. Soll’s "Liaba an Bauch vom Saufa ois an Buckl vom Arbatn" sein oder die Oktoberfest-Briefmarken mit Fahrgeschäften in der Nacht oder doch Lebkuchenherzerl?

Um 9 Uhr in der Früh, wenn in der kleinen Stadt auf der Theresienwiese noch keine Besucher sind, wird der Briefkasten geleert. Deshalb braucht's einen Tag länger, bis die Wiesngrüße ankommen. Dafür kommen sie mit Oktoberfest-Stempel.

