Steigerung gegenüber 2018 230 Tonnen alte Bomben und Granaten in Bayern beseitigt

"Darunter waren mehr als 100 Blindgänger alliierter Spreng- und Splitterbomben", sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Dienstag in München. Die Steigerung gehe meist auf Funde bei Bauarbeiten zurück. "Vor allem dort, wo es zu Kriegszeiten Bombardierungen gab, etwa im Umfeld ehemaliger Rüstungsbetriebe oder in städtischen Arealen, muss auch weiterhin mit Bombenblindgängern gerechnet werden."