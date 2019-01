1860: Gegen Lotte ruhen die Hoffnungen auf Stefan Lex

Und jetzt? "Aufgrund dessen, wie wir unsere Mannschaft wahrgenommen haben und dem Abgang von Adi sondieren wir den Markt", erklärte Sportchef Günther Gorenzel in Abwesenheit von Trainer Daniel Bierofka am Mittwoch auf der Spieltags-Pressekonferenz. Gorenzel und der Löwen-Tross werden, wie der Cheftrainer aus Hennef, schon am Donnerstag in den Norden reisen, um sich dort auf die Eröffnung des 21. Spieltags beim Tabellen-13. vorzubereiten – noch ohne neuen Torjäger.