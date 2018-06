Dass in München nur wenig an den Erbauer von Schloss Neuschwanstein erinnert, wurmt den Hotelier deswegen schon länger. Dabei war das nicht immer so. Denn einst stand auf der Corneliusbrücke ein rund drei Meter großes Denkmal für den Kini. Eine Nachbildung im Maßstab eins zu zehn steht in Holzapfels Wohnzimmer, doch das eigentliche Denkmal gibt es nicht mehr: Die Nazis ließen die Bronzefigur bis auf den Kopf einschmelzen. Heute erinnert auf der Brücke nur noch eine Büste an Ludwig II.