Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat dem deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München zur Verpflichtung von Timo Werner statt Leroy Sane geraten. "Er ist auf dem Feld flexibler, sein Charakter entspricht dem Wunschbild der Verantwortlichen möglicherweise ein kleines bisschen mehr. Da ist die Unruhe-und-Bling-Bling-Gefahr deutlich niedriger. Er kann sowohl ganz vorne an Lewandowskis Stelle spielen, hängend dahinter oder auf den Flügeln. Und günstiger dürfte er auch sein", schrieb Matthäus in seiner Kolumne "So sehe ich das" auf skysport.de.