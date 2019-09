Start in Kapstadt Prinz Harry und Herzogin Meghan: Mit Archie in Südafrika gelandet

Prinz Harry (35), Herzogin Meghan (38) und ihr vier Monate altes Baby, Archie, sind von 23. September bis 2. Oktober im südlichen Afrika unterwegs. Am heutigen Montag landete der Flieger mit der royalen Kleinfamilie an Bord um kurz vor 11 Uhr Ortszeit in Kapstadt, wie eine Reporterin der "Daily Mail" via Twitter auf dem Laufenden hält.