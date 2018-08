Abruscia: Auf dem Sprung in die Stammelf

Wer den zurückhaltenden, aber fleißigen Akteur mit bisher überschaubarer Drittliga-Erfahrung (zuvor 22 Spiele und drei Tore für die Stuttgarter Kickers) kennt, der weiß: zurücklehnen ist nicht. "Der Konkurrenzkampf ist sehr groß. Du musst dich täglich im Training beweisen", sagt Abruscia, der von seinen Kollegen "Sandro" gerufen wird.

Ohnehin will es der Mittelfeld-Mann auch unabhängig von Mölders, der nach Möglichkeit in dieser Woche wieder ins Training einsteigen soll, in Bierofkas Stammelf schaffen. Schon vor dem Aufstieg als "Regionalliga-Neuzugang" gekommen, gab sich der geborene Waiblinger keinen Illusionen hin, dass es einfach werde bei 1860.

"Mir war von Anfang an klar, dass noch andere Spieler kommen werden", sagte er nach seinem Wechsel und erkannte, dass alle Positionen "doppelt und dreifach gut besetzt" seien. Nachdem er sich Anfangsschwierigkeiten eingestanden hatte, hat Abruscia in den Angriffsmodus umgeschaltet: "Wenn ich meine Chance bekomme, bin ich da und möchte sie nutzen."

Gesagt, und mit etwas Verzögerung auch getan. Mit ausgezeichneten Leistungen wie gegen Aalen wird der geehrte Neu-Löwe schnell zu weiteren Chancen kommen.