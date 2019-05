Michaela May wischt sich Tränen weg

In der Öffentlichkeit war Elsner eine starke Frau, eine elegante Film-Diva. Doch über ihren Gesundheitszustand wussten nur wenige Bescheid. Selbst enge Kolleginnen wie Michael May ahnten nicht, wie schlimm es wirklich um sie stand. "Ich wusste nur, vor einigen Jahren schon mal, dass es ihr nicht so gut ging", sagt May gegenüber "Bunte".