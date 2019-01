Da wäre der FC Bayern, dessen Trainer Niko Kovac Werner als "Spieler, der sehr gute Fähigkeiten hat", bezeichnete. Auch Werner liebäugelt schon länger mit Bayern. "Wenn man bei RB Leipzig spielt und in Deutschland bleiben will, gibt es eigentlich nur einen Verein, zu dem man wechseln kann", hatte Werner nach der Niederlage der Sachsen in München vielsagend erklärt.

Jene These würde im Übrigen den BVB aus dem Spiel nehmen. Der kommende RB-Gegner, der von der Spielanlage vielleicht sogar besser zum Tempo-Sprinter passt, wurde in jüngerer Vergangenheit immer wieder mit Werner in Verbindung gebracht.

Machtwort von RB-Leipzig-Boss

Sollte ihn sein Weg nicht nach München führen, riecht es jedoch mehr nach Ausland, nach Glamour. Jürgen Klopps FC Liverpool ist nach AZ-Informationen stark an Werner interessiert, auch Real Madrid soll in der Verlosung sein. Werner selbst hatte vor Mintzlaffs Machtwort immer bekundet, seinen Vertrag in Leipzig erfüllen und gerne noch unter dem neuen RB-Trainer Julian Nagelsmann spielen zu wollen. Daraus wird ohne Verlängerung aber nichts.

Eine mögliche Champions-League-Qualifikation und das dicke Pfund Nagelsmann könnten Werner vielleicht doch noch überzeugen. In Leipzig sind sie jedenfalls kontrolliert optimistisch. "Wir spüren, dass unsere Argumente beim Spieler und seinem Berater angekommen sind", hatte Mintzlaff gesagt.

Wahr ist aber auch, dass RB die Personalie am liebsten schon 2018 geklärt hätte, der Ball liegt nun immer noch in Werners Feld. Er wird noch einmal in sich gehen müssen – und das zeitnah.

