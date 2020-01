Star-Investor Mark Cuban ist sich sicher Sind Prinz Harry und Herzogin Meghan "die neuen Obamas"?

Der Self-Made-Milliardär und Investor Mark Cuban (61) glaubt, dass Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) nach dem "Megxit" geschäftlich voll durchstarten könnten. In der "Fox"-Spezialsendung "Harry & Meghan: The Royals in Crisis", in die die US-Seite "Entertainment Weekly" einen kurzen Einblick bekam, nennt er das Paar "die neuen, jungen Obamas". Außerdem spricht Cuban über die Möglichkeiten, die das Paar nun habe, um sich ein Leben fernab der Krone aufzubauen.