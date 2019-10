Star-Fotograf wird 65 Jahre alt Mario Testino: Ein Leben zwischen Shootings und #MeToo-Skandal

Mario Testino hatte sie alle: Nicht nur Supermodels, auch Royals vertrauten in der Vergangenheit immer wieder auf sein künstlerisches Talent. So ließ sich etwa Prinzessin Diana (1961-1997) gern von ihm ablichten, Prinz William (37) und Herzogin Kate (37) wählten ihn für die offiziellen Verlobungsfotos und auch die intimen Momente an Prinzessin Charlottes (4) Taufe fing er ein. Der britischen "Vogue" sagte Testino im Juli 2015: "Prinzessin Charlottes Taufe zu fotografieren, war ein erstaunliches Erlebnis." Die Königsfamilie sei "herzerwärmend".