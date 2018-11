"Wie viele Fußballer" habe er "leider recht viele" Erfahrungen mit Rassismus gemacht, sagte Boateng. "Wenn ich mich am Rand des Spielfeldes warm mache, höre ich öfter, wie Zuschauer Affenlaute von der Tribüne brüllen, obwohl ich für Deutschland so viele Spiele bestritten habe", sagte der 30-Jährige, der 2014 mit Deutschland Weltmeister wurde. "Oder sie rufen Sachen wie 'Verpiss dich in dein Land!' oder 'Scheißneger!'".