Ermittlungen gegen Roland Kuffler eingestellt

Am vergangenen Freitag hat eine Gesprächsrunde in Wiesbaden mit den Kuffler-Söhnen stattgefunden. An sich ging es um die Folgen durch die Corona-Krise. Doch das Gerücht, die Kufflers würden sich nach 30 Jahren aus Wiesbaden zurückziehen wollen, verbreitete sich via "FAZ" schnell bis in die Münchner Wahl-Heimat der Familie.