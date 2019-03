In zwei Gebieten habe man sich schon geeinigt, melden die SWM auf eine Anfrage der Rathaus-Grünen – über Entschädigungszahlungen. In Stokkfjellet, wo zehn Samen-Familien rund 5.000 Rentiere halten, werde noch verhandelt. Dort soll eine Stromleitung zum Umspannpark mitten durch ihr Weidegebiet führen. Man wolle aber in der Zeit, in der die Rentiere kalben, keine Bauarbeiten durchführen. Auch "seltene oder besonders schützenswerte Arten" seien vor der Genehmigung in die Entscheidung einbezogen worden.