Trotz Corona-Krise Warum die Vollversammlung im Rathaus noch stattfindet

Corona-Krise Thema Nummer eins in der Vollversammlung

Spannend dürfte das allemal werden: Tagesordnungspunkt 1 (nach einem kurzen nicht-öffentlichen Teil um 9 Uhr) sind Sofortmaßnahmen, die der Stadtrat gegen die Corona-Krise ergreifen will. In Dringlichkeitsanträgen fordern SPD und CSU einen städtischen Fonds für Kultureinrichtungen, die wegen Corona in finanzielle Schwierigkeiten geraten und Maßnahmen für kleine und mittelständische Münchner Unternehmen – wie Steuerstundungen, zinslose Darlehen oder Ausfallbürgschaften. Die Groko will auch von der Verwaltung wissen, welche Erleichterungen für gewerbliche Pächter der Stadt möglich sind.