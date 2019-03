Die Vorgabe für die Bewerber: In ihren Songs soll es im die Stadt gehen - was fasziniert die Künstler an München, was lieben sie oder was wollen sie verändern? Zu den Gewinnern, die dieses Lebensgefühl offenbar musikalisch in Worte fassen konnten, gehören die Sängerin Laila Noeth (Alternative-Pop), das Duo Da Rocka und da Waitler (bayerischer Balkan-Punk), das Goethe-Street-Quartett (Jazz), die Band Bittenbinder (Funk, HipHiop und Soul) und Jan König. Auf der Website von stadtMUCke gibt es die Gewinnerbeiträge auch zu hören.