München - Es ist ein seltsames Verhältnis, das SPD und Grüne in diesen Monaten pflegen. Einerseits gibt es in der SPD die Sehnsucht nach Machtoptionen jenseits der CSU, die Grünen wiederum könnten nach der Wahl 2020 in die Situation kommen, als stärkste Fraktion einen Deal mit dem wiedergewählten SPD-Oberbürgermeister Dieter Reiter zu brauchen. Andererseits betrachtet man sich besonders argwöhnisch, seit die Grünen immer mehr SPD-Wähler abjagen.